Национальный союз мясопереработчиков объявил сегодня о значительном повышении цен на говядину. Несмотря на то, что говядина и так является для россиян слишком дорогостоящим видом мяса, предполагается, что цены еще поднимутся, причем не менее, чем на 30%. Виной тому -изменение таможенного регулирования для данного вида продукта.

Напомним, что с 2003 года ввозить определенный объем мяса в Россию можно было по льготной ставке (в текущем году квота на ввоз говядины составила 570 тыс. тонн, но т.к. в отношении некоторых стран было введено продовольственное эмбарго, они могут завезти в Россию по льготной ставке в 15% лишь 417 тыс. тонн говядины). В начале ноября текущего года комиссия правительства одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввозимое в нашу страну мясо КРС и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.

Национальная мясная ассоциация считает механизм квот неэффективным, так как страны с правом на квоту, не выбирают ее полностью (в этом году будет завезено около 200 тыс. тонн импортной говядины). В результате они инициировали пересмотр тарифной политики. Теперь решение об отмене тарифных квот и введении «плоской» пошлины обсудят на совете Евразийской экономической комиссии. Изменение в таможенно-тарифном регулировании естественно вызовет рост цен на говядину, что вряд ли хорошо скажется на отрасли. Специалисты уверены, что квоты можно отменять лишь после достижения целевых показателей развития отрасли, так как наличие квот поддерживает на рынке нужный объем предложения.

К слову, в этом году цены на говядину и так постоянно растут. Ценовая коррекция наблюдалась как в прошлом году, так и в текущем. Только за 9 месяцев 2020 года производственные цены на говядину выросли на 17.5%

Марина Хоружая