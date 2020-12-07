Как показало недавнее исследование, проведенное Национальным рейтинговым агентством, нашей стране не удалось добиться поставленных целей по импортозамещению продуктов. Когда в Россию был запрещен ввоз импортных колбас, сыров и прочих востребованных жителями нашей страны продуктов, власти решили, что мы сами с усами, справимся. И сделаем еще лучше. Но прогнозы не оправдались. Российские сыры, явно не дотягивающие по качеству, по заоблачным ценам оказались никому не нужны.

Напомним, что в 2014 году был введен эмбарго на продукты, производимые странами Евросоюза в ответ на санкции Запада против России (чиновники апеллировали к стратегии от 2012 года) В 2012 году была принята стратегия импортозамещения, рассчитанная до 2020 года, согласно которой планировалось заместить запрещенные товары российскими. Речь шла о мясной и молочной продукции, рыбе, овощах и фруктах… Реализовать стратегию удалось лишь частично. Во-первых, на смену европейским поставщикам пришли производители из других стран, и в ряде случаев это был реэкспорт европейской запрещенки.

Существенно сократился только импорт мяса — на 65% (если в 2000-х годах Россия ввозила 2,5–3 млн. тонн мяса и субпродуктов, в том числе из ЕС, то в 2020 году — менее 600 тыс. тонн). Экспорт молочной продукции к концу текущего года сократился лишь на 20% вместо планируемых в стратегии 30%. Самые худшие показатели оказались по импорту овощей — их ввоз сократился лишь на 27% вместо прогнозируемых 70,3%, но вышло только на 27%.

Марина Хоружая