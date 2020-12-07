Филипп Киркоров, известный всей стране своей вспыльчивой натурой, успел поссориться с режиссером главного фестиваля страны «Песня года» Александром Ревзиным. Артист приехал, чтобы получить дипломы фестиваля за дуэт «Ролекс» с Давой и «Романы», но при этом опоздал на репетицию своих номеров.

Александр Ревзин отчитал задержавшегося Филиппа, на что получил от звезды довольно резкую «ответочку». Киркоров продолжил высказывать свое недовольство выговором еще и за сценой.

К слову, это не первый конфликт между певцом и Александром Ревзиным. До этого у них произошла ссора на фестивале «Новая волна».

Марина Хоружая