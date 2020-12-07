За неделю в Воронеже завели 307 административных дел относительно антиковидных нарушений
307 административных дел было передано в суды за прошлую неделю правоохранительными органами. Все они касались нарушений ограничительных мер, которые были приняты правительством Воронежской области в связи с пандемией.
Ограничения были нарушены как физическими, так и юридическими лицами.
Ранее главными нарушителями антиковидных мер были кальянные. Чтобы навести порядок в таких заведениях, к рейдам привлекли бойцов Росгвардии.
Марина Хоружая
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