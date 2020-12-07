Общение с воронежцами прошло в режиме ZOOM — приема

Дистанционный прием граждан по вопросам ЖКХ в рамках декады приема граждан, инициированной партией «Единая Россия», а также в рамках партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда» прошел на площадке общественной приемной регионального отделения партии.

Участие в ZOOM — приеме приняли руководитель общественной приемной партии Марина Андрейчук, депутат Воронежской областной Думы, куратор партийного проекта «Городская среда» Елена Губина, депутат Воронежской городской Думы Андрей Зачупейко, исполнительный директор ВРОО «Жилищный Контроль» Елена Рудь, а также заместители руководителя департамента ЖКХ и энергетики области.

Были рассмотрены вопросы, поступившие от жителей Калачеевского и Аннинского районов и Воронежа.

Первое обращение касалось ремонта котельной. На территории поселка Пригородный Калачеевского района расположена одна из крупных квартальных газовых котельных, которая обеспечивает теплом 25 многоквартирных домов (3876 чел.), а также всю социальную сферу поселка. Основное оборудование котельной имеет критическую степень износа. Руководство и жители поселка попросили содействия в разработке документации на строительство новой котельной и, по возможности, ускорить строительство объекта.

Представители департамента ЖКХ и энергетики области пояснили, что разработку проектно-изыскательских работ на строительство модульной блочной котельной в п. Пригородный начнут в 2021 году, а строительство котельной запланировано на 2022 год.

Также участники приема дали подробные разъяснения по существу жителям многоквартирного дома в Калачеевском районе по вопросу о переносе капитального ремонта кровли МКД на более ранние сроки, чем запланировано и об изменении некоторых видов ремонтных работ.

Партийная приемная совместно с депутатами подключится также к решению проблемы с некачественной подачей отопления в многоквартирный дом на улице Моисеева в Воронеже и окажут содействие в установке контейнеров для раздельного сбора мусора одному из городских ТСЖ.

В ходе ZOOM – приема депутат облдумы Елена Губина рассказала о реализации проекта по внедрению раздельного сбора бытовых отходов в регионе.

«Пилотный проект по раздельному сбору ТБО стартовал в Воронеже и нескольких районах. Это достаточно трудный и сложный процесс, требующий понимания у населения. Национальный проект «Экология» предполагает, что к 2024 году в России будут перерабатывать 36 % отходов. Пока в Воронежской области этот показатель составляет 7%. И наша задача, проводить разъяснительную работу с населением в части разделения бытовых отходов»,- отметила парламентарий.

Подводя итоги приема, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Марина Андрейчук подчеркнула, что все поступившие от воронежцев вопросы взяты в проработку, их решение будет находится под контролем единороссов.

«ZOOM связь расширяет наши возможности общения между жителями и представителями всех структур власти области, дает возможность в период пандемии решать вопросы, направленные на улучшение качества жизни населения. Несомненно, мы будем продолжать общение в таком формате и в дальнейшем»,- сказала Марина Андрейчук.