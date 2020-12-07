38-летнего главу фермерского хозяйства подозревают в мошенничестве.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что дело было расследовано и передано в суд на рассмотрение по факту мошенничества в крупном размере при получении гранта.

В заявке на субсидию в 560 тысяч рублей фермер написал, что имеет на свою мясопродукицию рынок сбыта. Мужчина представил в качестве подтверждения фиктивный договор с одним предпринимателем.

Теперь степень вины сельхозпроизводителя определит суд, куда направлено дело на рассмотрение. Максимальная санкция по статье предполагает 6 лет лишения свободы.

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