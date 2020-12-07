49-летний житель села Нижний Мамон выстрелил из охотничьего ружья в бывшую супругу. После чего он выстрелил в себя.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.

Трагедия произошла 5 декабря в частном доме на улице Садовой. Между хозяином и его бывшей 50-летней супругой случилась словесная ссора.

— В ходе конфликта мужчина произвел выстрел женщине в живот из охотничьего ружья, а затем из него же выстрелил себе в живот, — сообщили в СУ СКР.

Стрелок умер на месте, а его бывшая жена скончалась по пути в районную больницу.

В полицию о случившемся сообщила находившаяся в доме дочка бывших супругов.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Фото СУ СКР по Воронежской области и из соцсетей