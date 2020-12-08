Парковка автомобилей на участке Ленинского проспекта Воронежа в районе парка Патриотов будет запрещена в течение нескольких часов 9 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню героев Отечества.

Автомобили будет нельзя оставлять с 7 утра до 12. 30. Запрещённым для парковки будет участок на Ленинском проспекте Воронежа от дома 82 до 96.