Власти Воронежа планируют отреставрировать «Дом Гарденина», являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

Здание расположено в Фабричном переулке, 12. Оно было построено еще во времена императора Петра Первого. В рабочем заседании, которое прошло 7 декабря под председательством губернатора Александра Гусева, принял участие глава города Вадим Кстенин.

Ранее здание было жилым домом. Но в 2015 году объект признали ветхим, а людей расселили. В собственность муниципалитета Дом Гарденина попал только в 2020 году.

Участники совещания обсудили перспективу организации музея, ремонта и реставрации объекта.

– Я направлял на объект специалистов, чтобы они оценили, как организовать пространство, если рассматривать его с точки зрения создания музея. На сегодняшний день внутри оно разделено на маленькие помещения. Технически эти перегородки можно разгородить и сделать полноценное выставочное пространство, — сказал Вадим Кстенин.

По его словам, в доме можно сделать полноценное выставочное пространство, для чего необходимо убрать перегородки, которые ранее использовались как стены между квартирами бывших жильцов.

Глава региона Александр Гусев дал поручение оценить стоимость работ, проконсультироваться со специалистами и начать разработку технического задания на реставрацию Дома Гарденина. Также власти Воронежа должны будут оценить состояние близлежащих объектов.

Вадим Кстенин сообщил губернатору о готовности приступить в ближайшее время к подготовке документов для создания музея с соответствующей пешеходной инфраструктурой.

Фото пресс-службы горадминстрации Воронежа