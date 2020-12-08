Под домашним арестом до 8 января останется Владимир Шеин, воронежский участковый, в отношении которого расследуется уголовное дело по ДТП.

В пресс-службе Железнодорожного райсуда сообщили, что мера пресечения будет действовать еще как минимум месяц.

Трагедия на Ленинском проспекте Воронежа произошла 9 июня. Тогда автомобиль «Тойота Кроун», под управлением 24-летнего участкового, съехал на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых скончались. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Участковый находится под домашним арестом с июня 2020 года.

Фото pixbay.com