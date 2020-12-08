Воронежские спасатели измерили толщину льда на разных участках Воронежского водохранилища.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в большей части водоема лед можно считать безопасным. Но в некоторых местах покров еще не достиг необходимых для прогулок значений.

В частности, на льду возле Адмиралтейской площади Воронежа толщина замершей воды составляет всего 9 сантиметров, что считается опасным.

Также спасатели не рекомендуют гулять в районе ТЭЦ-1, возле опор мостов и под опорами ЛЭП.

Напомним, что с началом зимы провалились под лед и погибли три человека в Воронежской области – два взрослых рыбака и восьмилетняя девочка.