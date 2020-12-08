Мужчина и женщина погибли на пожаре из-за курения в Воронежский области
Два человека погибли во время пожара в Рамонском районе Воронежской области 7 декабря.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18.28. Загорелся жилой бом в поселке Бор на улице Ленина, 32.
Во время тушения спасатели обнаружили тела 43-летней женщины и 33-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Фото pixbay.com
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