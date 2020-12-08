66-летний житель села Новая Усмань был задержан сотрудниками ГИБДД за то, что сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, происшествие случилось 7 декабря в райцентре на улице Солнечная, 26а

Мужчина, управляя «Ладой Грантой» в 17.30 наехал на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую доставили в больницу. Скрывшегося с места аварии гражданина в кротчайшие сроки задержала полиция.

Правоохранители по данному ДТП проводит проверку.

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