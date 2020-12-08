Указатель «Песчаный лог», поврежденный ранее во время ДТП, восстановили в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, данный знак восстановили подрядчики, которых профинансировал комбинат благоустройства Ленинского района.

По существующей практике коммунальщики затем взыщут эти деньги по суду с виновника дорожно-транспортного происшествия.

По информации горадминистрации, расходы на восстановление указателя составили 132 тысячи рублей.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа