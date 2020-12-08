Система образования в Воронежской области всегда была на высоком уровне, но сейчас появилось множество возможностей для ее совершенствования. В школах города активно развивается материально-техническая база, что позволяет искать новые направления в обучении, развивать индивидуальные способности детей. Увеличивается и число молодых педагогов, с которыми подростки не чувствуют особой дистанции, которые вместе со своими учениками с удовольствием и огромным интересом осваивают новые технологии.

И школьники, и учителя, и родители в современных условиях стремятся к постоянному совершенствованию. Для этого в стенах школ-новостроек есть все условия и 102-я школа — одна из таких. Педагогический состав ежедневно стремится к созданию в школе чего-то нового, интересного и полезного для улучшения процесса обучения и воспитания. Все силы направлены на комфортное и эффективное нахождение ребенка в школе. Но как привить школьнику интерес к учебе?

Этим вопросом задаются многие родители и учителя. Особенно в сегодняшних реалиях, когда большую часть времени молодого поколения занимают гаджеты и компьютерные игры. Все просто — ребенок достигает результатов, когда ему интересно! Тогда перед педагогами встает второй вопрос: как вызвать это интерес? Очевидно! Объединить их увлечения новыми технологиями с процессом обучения.

Сейчас у большинства ребят интересы связаны с новыми технологиями. 102-я школа идут в ногу со временем, развивая самое перспективное на сегодняшний день направление IT-технологий. Сохраняя и почитая традиции классической школы, здесь мотивируют детей с помощью инновационных методов обучения, вкладывая в это все средства и ресурсы, ведь теперь в школе появилась еще и образовательная платформа «VR-Цифра», созданная в результате участия школы в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики».

Современная образовательная цифровая среда, полное погружение в VR пространство, платформа для школы программирования виртуальной и дополненной реальности, развитие качества культурных связей и новых форм коммуникаций, формирование цифровых навыков, реализация туров по музеям, — все это теперь возможно в школе №102. И все это, безусловно, помогает раскрыть индивидуальность каждого учащегося, обучить его прогрессивным технологиям.

— Через вовлечение в какую-то другую, интересную для ребенка деятельность, появляется смысл в учебе, растет мотивация, — говорит директор МБОУ СОШ № 102 Алексей Фактор.

Школа будущего

МБОУ СОШ №102 без преувеличения можно назвать школой будущего. Особенно теперь, когда здесь появилось высокотехнологичное оборудование виртуальной и дополненной реальности, которое сейчас активно внедряется школьными специалистами в образовательный процесс.

Выход на новый уровень учебно-воспитательного процесса стал возможен благодаря участию школы в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики», входящем в национальную программу «Цифровая экономика». Отправив заявку на конкурс, 102-я школа стала обладателем федерального гранта и приступила к его реализации.

Вовлечение педагогов школы в процесс развития – одна из главных причин, побудивших коллектив к участию в грантовом проекте. Учителя за этот период прошли не только курсы повышения квалификации, но и стажировки на площадках ведущих образовательных организаций страны.

— Входя в проект, мы задумывались о постоянном развитии педагогов. Их самосовершенствование является импульсом к развитию образования. Вместе с нами в проекте участвует еще пять образовательных организаций Воронежа и области. Мы уже начали передавать полученный опыт коллегам. Планируем проведение открытых уроков с использованием VR-технологий, мастер-классов, научных конференций и IT-фестивалей, – рассказал директор школы №102 Алексей Фактор.

Как только школой было получено оборудование, инициативная группа тут же принялась за создание и реализацию образовательного проекта «VR-Цифра». В проекте участвуют педагоги: Марина Алексеевна Шацких, Елена Юрьевна Меркулова, Светлана Викторовна Шуймер, Алексей Николаевич Попов, Юрий Михайлович Ярмонов, Лилия Олеговна Епифанова и др.Все они уже прошли обучение и теперь занимаются разработкой образовательных программ с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей.

Модернизация образовательной среды дает новые возможности. Виртуальное сопровождение изучения отдельных тем на тех или иных уроках (пока это касается таких предметов, как информатика, математика, биология, история, физика и технология) поможет наглядно представить все происходящее и лучше освоить сложные темы.

— На самом деле технологии виртуальной и дополненной реальности во многом могут улучшить и упростить процесс обучения. Использовать новое оборудование можно в изучении различных предметов. К примеру, школьники часто сталкиваются с проблемой пространственного мышления, то есть они не могут представить в голове трехмерные фигуры. С новыми технологиями эту проблему легко можно решить. Освоить сложную тему «Сечение» по геометрии детям будет проще, когда они с помощью VR-оборудования окажутся внутри пирамиды. VR и AR, являясь наиболее прогрессивными способами представления графической информации, дают возможность наиболее удобного и быстрого представления моделей, макетов и объектов, которые нельзя представить в силу отсутствия таких человеческих возможностей, — поделилась с корреспондентом «ВестиПК» заместитель директора по развитию и реализации инновационных программ и проектов Альбина Шарапова.

Нанотехнологии будут полезны и в изучении такого предмета, как физика, ведь благодаря оборудованию виртуальной реальности можно проводить опыты и эксперименты с редкими и потенциально опасными веществами. Школьники не имеют доступа к подобным вещам, да и такие опыты, в случае неудачи, могут привести к страшным последствиям. Теперь же, рассмотрев полученный результат опыта в виртуальном пространстве, дети смогут сделать определенные выводы, лучше понять предмет исследования.

Оборудование виртуальной реальности сможет помочь старшеклассникам более детально изучить молекулярную биологию. Они смогут увидеть устройство молекулы и даже бактерии. То, что не видно даже под микроскопом.

— Представляете, сколько возможностей дает нам новое оборудование! Оно позволяет изучить то, что практически недоступно в реальной жизни. Вместо долгих поисков объектов для экспериментов в цифровой реальности это можно сделать очень быстро. С помощью новых технологий многое стало возможно, — говорит директор МБОУ СОШ №102 Алексей Фактор.

Успехи и достижения

Впрочем, не только в учебном процессе может использоваться новое оборудование, его уже начали применять и в дополнительном образовании. Ученики под руководством преподавателей с помощью новой техники решили создать виртуальные туры по школьным музеям города и области и объединить их в одну тематическую сеть с помощью VR-технологий. Оборудование получено школой всего лишь месяц назад, а они уже успели оцифровать все свои школьные музеи. Также ребята подготовили виртуальный тур по школе, для того чтобы любой посетитель сайта мог посмотреть, что происходит внутри. Нажав на стрелку, можно открыть дверь любого кабинета, даже директорского.

На IT-фестивале «VR-Цифра», который состоялся в конце ноября, участники проекта уже успели продемонстрировать свои успехи в работе с VR-оборудованием и узнали о новых перспективах работы с виртуальной и дополненной реальностью. В течение двух недель ребята с помощью кураторов Татьяны Жугановой, Марины Шацких и Юлии Шурыгиной работали с этим оборудованием. Ученики 7-8-х классов смогли убедиться, что технологии виртуальной реальности – это эффективный способ приобретения знаний. Они также успели поработать с этим оборудованием, и даже сделать его. Ребята долго трудились над тем, чтобы самостоятельно изготовить гарнитуры дополненной реальности, но у них все получилось.

— Технологии виртуальной реальности помогают задействовать все органы чувств, поэтому человек лучше запоминает информацию. Цифровые технологии повышают интерес к образовательному процессу, потому что современные школьники уже выросли в такой среде. С их помощью можно повысить эффективность обучения онлайн: ребенок, пропустивший урок, сможет пройти его дома с виртуальным учителем, сделать опыты, лабораторную работу, а педагогу легче будет объяснить сложный для восприятия материал, используя виртуальную реальность, — говорит учитель биологии Марина Алексеевна Шацких.

Преподаватель физики Юлия Шурыгина считает, что за новыми технологиями, которые активно внедряются в нашу жизнь, стоит будущее.

— Каждый день появляются новые профессии, связанные с использованием VR. Можно стать разработчиком программного обеспечения, программировать, создавать устройства и контроллеры, придумывать дизайн этих устройств, а также находить новые отрасли использования этой технологии. Все это сейчас активно развивается в ведущих мировых компаниях, и радует, что мы это все используем в нашей школе. Мы готовы передавать опыт и знания нашим педагогам, и, конечно же, учащимся.

Марина Хоружая,

Фото предоставлено МБОУ СОШ №102