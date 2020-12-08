Вчера, 7 декабря, в поселке Новая Усмань произошло ДТП, после которого водитель скрылся с места преступления. Около половины шестого вечера, напротив дома №26а по улице Солнечной, водитель автомобиля LADA Granta сбил 19-летнюю девушку, и не оказав помощь помчал дальше. Пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода, одна житель Новоусманского района обязан был остановиться и оказать помощь.

Жертву аварии с полученными травмами госпитализировали в местную больницу. Полицейские задержали правонарушителя довольно быстро. В данный момент сотрудникам правоохранительных органов по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Марина Хоружая