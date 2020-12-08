Вчера стало известно, что главный врач Воронежской области был отмечен наградой на престижном Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении». Итоги конкурса были подведены 7 декабря в рамках XIII всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020», организованной в том числе Министерством здравоохранения РФ. Глава регионального депздрава Александр Щукин стал лауреатом конкурса первой степени и получил награду в номинации «За лучшую организацию качества оказания медицинской помощи населению».

Напомним, что конференция, на которой происходит обмен опытом первых лиц российского здравоохранения, проводится ежегодно. В мероприятии принимают участие руководители государственных и частных медорганизаций, представители министерств здравоохранения из регионов, а также зарубежные специалисты по качеству и эксперты в области охраны здоровья. Здесь на высшем профессиональном уровне обсуждаются новые подходы к обеспечению безопасности здоровья пациентов, а также вопросы модернизации деятельности медицинских организаций в сфере качества предоставления услуг населению.

Марина Хоружая