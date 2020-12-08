Второй каток под открытым небом открыл свои двери для любителей массового катания. Сегодня, 8 декабря, начала работать ледовая площадка в парке «Алые паруса». Теперь воронежцы смогут насладиться катанием ежедневно с 10 утра до половины десятого вечера.

Напомним, что катание в «Алых парусах» платное, сеанс длится 2,5 часа. Коньки воронежцы могут принести свои, либо взять на прокат.

Мы уже писали о том, что первым катком, который заработал в столице Черноземья, стал каток в Центральном парке («Динамо»). Там любители фигурного катания могут насладиться здоровым досугом с 11.00 до 22.30 (до 6 лет детей здесь пускают бесплатно)

Марина Хоружая