18-летнего жителя Борисоглебска задержали по подозрению в убийстве 65-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области , преступление произошло вечером 5 декабря в селе Петровское в доме на улице Советская.

Там был обнаружен труп хозяина.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Как оказалось, парень вместе со своей матерью пришли к мужчине за деньгами, которые тот занимал.

Отдавать дог хозяин не захотел и между сторонами возникла ссора, переросшая в драку. Парень избил заемщика в том числе ударил его несколько раз найденным в доме молотком по голове.

После избиения мать с сыном покинули жилище. Труп хозяин обнаружил участковый, которому поступило анонимное сообщение о смерти мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Убийство».

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