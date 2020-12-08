Браконьера с нелегальным оружием задержали сотрудники Воронежского государственного заповедника.

Нарушителя обнаружила 6 декабря опергруппа инспекторов в Борском лесничестве при рейдовом осмотре.

Мужчина двигался с ружьем Сайга-12 по лесной дороге. При задержании выяснилось, что оружие оказалось нелегальным.

На место задержания приехали полицейские Верхнехавского ОМВД.

Любителя пострелять в лесу уже ранее не раз задерживали. В отношении него проводятся следственные действия.

Фото vk.com/zapovednikvrn