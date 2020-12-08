В Воронежском заповеднике поймали браконьера
Браконьера с нелегальным оружием задержали сотрудники Воронежского государственного заповедника.
Нарушителя обнаружила 6 декабря опергруппа инспекторов в Борском лесничестве при рейдовом осмотре.
Мужчина двигался с ружьем Сайга-12 по лесной дороге. При задержании выяснилось, что оружие оказалось нелегальным.
На место задержания приехали полицейские Верхнехавского ОМВД.
Любителя пострелять в лесу уже ранее не раз задерживали. В отношении него проводятся следственные действия.
Фото vk.com/zapovednikvrn
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