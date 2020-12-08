В Воронежском институте ФСИН России подведены итоги конкурса стенгазет «Береги себя для жизни!»
Ежегодно в институте по инициативе отдела по работе с личным составом проводится конкурс стенной печати. Основной целью конкурса является вовлечение молодежи в разработку и использование социальной рекламы в целях профилактики наркомании, алкоголизма, противодействию идеологии экстремизма и терроризма, утверждения ценностей здорового образа жизни среди обучающихся.
В конкурсе приняли участие учебно-строевые подразделения института. Основными критериями оценки работ явились соответствие тематике, креативность, новизна идеи и качество исполнения.
Членами жюри было принято решение выделить победителей и призеров по двум номинациям и распределить призовые места следующим образом:
— в номинации «Здоровый образ жизни»:
I место- 1 курс учебно-строевых подразделений;
II место- 5 курс учебно-строевых подразделений;
III место- 2 курс учебно-строевых подразделений.
— в номинации «Противодействие терроризму»:
I место- 5 курс учебно-строевых подразделений;
II место-2 курс учебно-строевых подразделений;
III место-1 курс учебно-строевых подразделений.
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