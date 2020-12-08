Ежегодно в институте по инициативе отдела по работе с личным составом проводится конкурс стенной печати. Основной целью конкурса является вовлечение молодежи в разработку и использование социальной рекламы в целях профилактики наркомании, алкоголизма, противодействию идеологии экстремизма и терроризма, утверждения ценностей здорового образа жизни среди обучающихся.

В конкурсе приняли участие учебно-строевые подразделения института. Основными критериями оценки работ явились соответствие тематике, креативность, новизна идеи и качество исполнения.

Членами жюри было принято решение выделить победителей и призеров по двум номинациям и распределить призовые места следующим образом:

— в номинации «Здоровый образ жизни»:

I место- 1 курс учебно-строевых подразделений;

II место- 5 курс учебно-строевых подразделений;

III место- 2 курс учебно-строевых подразделений.

— в номинации «Противодействие терроризму»:

I место- 5 курс учебно-строевых подразделений;

II место-2 курс учебно-строевых подразделений;

III место-1 курс учебно-строевых подразделений.