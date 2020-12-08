Пьяный дебош в самолете устроил житель Воронежа
31-летнего жителя Воронежа задержали в Ростове-на-Дону за нарушение общественного порядка.
Мужчина во время полета самолета «Москва — Ростов» матерился, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания бортпроводников.
Усмирить дебошира в воздухе не удалось. Поэтому после приземления в аэропорту «Платов» в самолёт зашли полицейские и задержали пьяного пассажира.
На воронежца составили протокол. Ему грозит 15 суток ареста.
Фото pixbay.com
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.