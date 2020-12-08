31-летнего жителя Воронежа задержали в Ростове-на-Дону за нарушение общественного порядка.

Мужчина во время полета самолета «Москва — Ростов» матерился, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания бортпроводников.

Усмирить дебошира в воздухе не удалось. Поэтому после приземления в аэропорту «Платов» в самолёт зашли полицейские и задержали пьяного пассажира.

На воронежца составили протокол. Ему грозит 15 суток ареста.

Фото pixbay.com