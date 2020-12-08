Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который теперь будет регулировать права и обязанности сотрудников и работодателей после перевода на дистанционный формат. Согласно данному документу работодатель может переводить своих сотрудников на дистанционку без их согласия в случае ЧС, в других же случаях ему нужно будет получить от работника это самое согласие. Снизить заработок, переводя на удаленку сотрудника, работодатель теперь не может, а уволить имеет право лишь если те продолжительное время не выходят на связь, не имея на это уважительных причин.

Путин уточнил в документе и само понятие удаленной работы, которая согласно внесенным поправкам может быть постоянной, периодической либо временной (на период не более полугода).

По мнению Председателя ГД Вячеслава Володина, предложенные гарантии должны будут максимально защитить трудовые права работников и поспособствовать сохранению занятости.

Марина Хоружая