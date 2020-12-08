Подведены итоги одного из самых романтичных городских конкурсов «Рай в шалаше». Он традиционно проводится при поддержке Центра Галереи Чижова. Победителями и лучшей парой года стали Владислав и Диана Шаровы. За них отдали свои голоса большинство воронежцев.

Как и многие мероприятия в условиях пандемии полюбившееся жителям города событие – конкурс молодых супругов «Рай в шалаше» прошёл в онлайн-формате. В финале за победу состязались 7 пар: супруги Аксёновы, Щербинины, Рязановы, Шаровы, Зяблицевы, Логошко и Рожковы.

Семьи блестяще справились с непростыми заданиями. Все конкурсанты в формате видео, рассказали об одном дне из жизни семьи, поделились любимым рецептом и показали свои таланты.

Победителей определяло самое компетентное жюри – сами воронежцы. По итогам голосования на сайте Городского Дворца культуры Парой года стали Владислав и Диана Шаровы – курсант Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина и будущая актриса. Свадьба у ребят состоялась в августе прошлого года. Они завоевали сердца зрителей своей искренностью, теплотой отношений в семье, креативностью, творческим потенциалом и открытостью.

Конкурс всегда имеет большое количество партнеров, главным из которых уже на протяжении 11 лет является Центр Галереи Чижова.

Взаимное сотрудничество Центра, городского управления культуры, управы Ленинского района позволяет реализовать множество проектов и акций, направленных на укрепление традиционных ценностей, воспитание у молодёжи правильного отношения к институту семьи и создание условий для раскрытия талантов молодёжи.

— Радует то, что на протяжении многих лет в проведении конкурса принимают участие молодежные организации и студенческий актив высших учебных заведений профессионального образования. Видно, что молодежь стремиться к развитию и популяризации семейных ценностей, демонстрации своих творческих способностей, — сказал руководитель управы Ленинского района Сергей Александрович.