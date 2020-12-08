Пора расширять границы: Мэр посетовал, что в Воронеже закончились места на кладбищах и скоро негде будет хоронить людей
Мэр Вадим Кстенин заявил, что практически все городские кладбища исчерпали свои ресурсы, и вскоре Воронеж может столкнуться с тем, что негде будет хоронить людей. Об этой проблеме глава города говорил сегодня, 8 декабря, на совещании в мэрии.
Глава города заявил о том, что видимо придется расширять территории кладбищ и дал задание руководителям профильных структур администрации города вынести свои предложения по решению данной проблемы. На поиски вариантов по выходу из сложившейся ситуации, мэр дал подчиненным две недели.
Марина Хоружая
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