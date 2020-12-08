Мэр Вадим Кстенин заявил, что практически все городские кладбища исчерпали свои ресурсы, и вскоре Воронеж может столкнуться с тем, что негде будет хоронить людей. Об этой проблеме глава города говорил сегодня, 8 декабря, на совещании в мэрии.

Глава города заявил о том, что видимо придется расширять территории кладбищ и дал задание руководителям профильных структур администрации города вынести свои предложения по решению данной проблемы. На поиски вариантов по выходу из сложившейся ситуации, мэр дал подчиненным две недели.

Марина Хоружая