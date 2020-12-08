В связи с все возрастающим количеством заболеваний коронавирусом в регионе, чиновники решили возложить ответственность за здоровье своих детей на плечи родителей. Теперь именно родители будут принимать решение, отправлять своих детей в школы, или снова переводить на дистанционное обучение.

Мнения воронежцев насчет того, как лучше обучать школьников в период пандемии, разделились. Одни родители считают, что дистанционное обучение ничего не дает и только расхолаживает детей, другие считают, что не стоит подвергать еще не окрепшие детские организмы такому риску. Особенно учитывая, что посещать школы довольно опасно, так как половина учителей в школах либо переболели, либо сейчас болеют коронавирусом (в общей сложности коронавирус был диагностирован у 535 учителей). Один такой учитель может заразить сразу весь класс, а может даже не один. Поэтому есть смысл еще раз подумать о том, стоит ли овчинка выделки. Ответственные дети будут заниматься и дома. Безответственных ничему не научат и в школе.

Принимать решение о том, как будут учиться их дети — очно или заочно — дали на откуп родителям. Если школьники хочет вернуться на дистант, родителям нужно лишь написать заявление о переводе своего чада на очно-заочную форму.

В областном департаменте образования, науки и молодежной политики рассказали, что в заявлении будет указана именно «очно-заочная форма». Это означает, что если что-то пойдет не так, ребенок в любой момент сможет вернуться к очному обучению. При этом никаких уроков с детьми, которые добровольно перейдут на дистанционку, на интернет-платформах учителя проводить не будут, ибо при такой форме обучения полноценной дистанционки быть не может. Учителя будут продолжать вести очные занятия, и за онлайн-уроки им доплачивать никто не будет. Соответственно, постигать новые темы детям придется самостоятельно.

Скорее всего, проверять знания детей, перешедших на дистант, будут на одной из персонализированных платформ обучения (их несколько). Там же будет проходить и обучение (учителя должны будут создать для ребенка индивидуальный образовательный маршрут и курировать прохождение обучения). Также дети будут дополнительно выполнять задания по учебникам. Кроме того, с учителями по каждому предмету необходимо будет договориться о периодичности промежуточных аттестаций — раз в месяц, либо реже.

Напомним, что после того, как воронежские школьники три недели пробыли на смешанной форме обучения, заболеваемость среди учеников и учителей снизилась.

Марина Хоружая