Российским полицейским хотят добавить полномочий
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, в котором предлагает увеличить перечень полномочий его сотрудников.
Они предлагают предоставить полицейским право вскрывать машины при угрозе жизни людей, массовых беспорядках, угрозах теракта, для пресечения преступления и задержания, а также ЧС. Также сотрудники правоохранительных органов просят наделить их правом оцеплять жилые помещения и другие объекты, а на оцепленной территории проводить осмотры граждан, их личных вещей и транспортных средств.
Но все это цветочки, по сравнению с тем, что полицейские хотят расширить перечень обстоятельств, при которых они смогут открывать огонь. Учитывая полицейский беспредел, который царит в нашей стране, покой нам всем будет только сниться. Кроме того, правоохранители хотят дополнить 30-ю статью закона «О полиции» и исключить преследование полицейских за действия, совершенные при исполнении обязанностей. В пояснительной записке, авторы законопроекта указали, что «данные нововведения призваны защищать права граждан и улучшать практическую деятельность полиции».
Госдума поддержала данный законопроект в I чтении.
Юлия Киреева
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