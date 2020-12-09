Министерство внутренних дел России разработало законопроект, в котором предлагает увеличить перечень полномочий его сотрудников.

Они предлагают предоставить полицейским право вскрывать машины при угрозе жизни людей, массовых беспорядках, угрозах теракта, для пресечения преступления и задержания, а также ЧС. Также сотрудники правоохранительных органов просят наделить их правом оцеплять жилые помещения и другие объекты, а на оцепленной территории проводить осмотры граждан, их личных вещей и транспортных средств.

Но все это цветочки, по сравнению с тем, что полицейские хотят расширить перечень обстоятельств, при которых они смогут открывать огонь. Учитывая полицейский беспредел, который царит в нашей стране, покой нам всем будет только сниться. Кроме того, правоохранители хотят дополнить 30-ю статью закона «О полиции» и исключить преследование полицейских за действия, совершенные при исполнении обязанностей. В пояснительной записке, авторы законопроекта указали, что «данные нововведения призваны защищать права граждан и улучшать практическую деятельность полиции».

Госдума поддержала данный законопроект в I чтении.

Юлия Киреева