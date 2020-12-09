В январе 2021 года вступит в силу постановление правительства об утверждении правил противопожарного режима, включающее в себя более 450 пунктов и несколько приложений. Некоторые из этих пунктов коснутся непосредственно собственников жилья в многоквартирных домах. К примеру, жильцам будет запрещено хранить личные вещи на цокольных этажах, оставлять на балконах без присмотра свечи и тлеющие сигареты, а также эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и отсутствия техобслуживания.

За вышеозначенные нарушения жильцам будет грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно статье 20.4 КоАП России. А вот если по вине гражданина будет причинен вред здоровью других людей (к примеру, незатушенная сигарета или свеча спровоцирует пожар), в ход пойдет уже Уголовный Кодекс России (статья 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности»)

Еще одним из новшеств, указанных в постановлении станет то, что все аварийные и эвакуационные выходы должны будут открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой, а решетки на окнах подвалов нельзя будет заколачивать «намертво» — они должны будут открываться.

Марина Хоружая