Официальной причиной запрета на ввоз Россельхознадзор назвал обнаружение вредителей в томатах и яблоках. Напомним, что в прошлом году Азербайджан был в тройке лидеров по поставке яблок в этом году, а в этом году сдал позиции и находится уже на 5 месте ( в 2019 году в Россию из Азербайджана было поставлено 88,5 тыс. тонн свежих яблок на 36,7 млн. долларов, а в этомлишь 34,5 тыс. тонн на 14,5 млн. долларов).

Однако в октябре Россельхознадзор обнаружил в азербайджанской продукции вредные организмы.Они были обнаружены ощах ранее Россельхознадзор сообщил в конце октября. По данным ведомства, на тот момент с начала 2020 года в плодоовощной продукции 76 раз были выявлены карантинные объекты. Кроме томатов вредные организмы были обнаружены также в сливах, персиках, картофеле, яблоках, черешне, нектаринах и гранатах.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», — говорится в сообщении.

Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году эта страна завезла в Россию 172,3 тыс. т томатов на $189,1 млн. Вторым крупнейшим импортером была Турция, которая завезла 93,9 тыс. т томатов на $113,6 млн, а на третьем месте был Китай (69,4 тыс. т на $84,1 млн). В этом году Азербайджан — тоже лидер по поставкам томатов, свидетельствует статистика в базе ФТС за доступный период 2020-го. Азербайджан поставил в этом году в Россию 153 тыс. т томатов на $169,6 млн, на втором месте была Турция, а на третьем — Белоруссия.

Агентство по пищевой безопасности Азербайджана в ответ на информацию Россельхознадзора о вредных организмах в продукции сообщило, что на территории республики отсутствует указанный российским ведомством вредитель. Также там заявили, что проводят расследование в связи с информацией Россельхознадзора.

В конце октября Россельхознадзор также предупредил о возможном запрете ввоза в страну томатов из Армении и попросил страну усилить контроль за поставляемыми овощами. В ведомстве сообщили, что в партии армянских томатов, поступивших в Россию, обнаружили вирус мозаики пепино (pepino mosaic virus). «В случае повторного обнаружения вируса в подкарантинных товарах Россельхознадзор будет вынужден применить ограничительные меры в отношении импорта их из Армении», — сообщал Россельхознадзор.