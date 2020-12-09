59-летний охранник Панинской районной больницы скончался на рабочем месте 7 декабря.

Мужчину обнаружили в бессознательном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

При осмотре следов насилия на теле не нашли. Окончательную причину смерти установят эксперты.

Летом этого года также на рабочем месте у охранника одного из воронежских автосалонов произошел инсульт. Мужчина через некоторое время умер в больнице.

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