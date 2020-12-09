Три месяца не платят зарплату на кондитерской фабрике в Калаче в Воронежской области.

Об этом «Вести-Воронеж» сообщили сотрудники предприятия, которые собрались 8 декабря у здания районной прокуратуры.

Оставшиеся на фабрике 50 человек также сообщили, что их не увольняют, чтобы не выплачивать пособия, но и работы нет. Людей отправляют в отпуск без содержания.

Главный инженер Владимир Щербаков рассказал журналистам, что в такой ситуации рассчитались уже половина сотрудников. Люди не дождались зарплаты.

Дирекция, рассказывая о причинах сложившейся ситуации, пеняет на сетевые магазины, с которыми сорвался крупный контракт. Также обещанная помощь предприятию не оказана.

Фото kkfsweet.ru