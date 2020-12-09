Кондитерская фабрика под Воронежем перестала платить сотрудникам
Три месяца не платят зарплату на кондитерской фабрике в Калаче в Воронежской области.
Об этом «Вести-Воронеж» сообщили сотрудники предприятия, которые собрались 8 декабря у здания районной прокуратуры.
Оставшиеся на фабрике 50 человек также сообщили, что их не увольняют, чтобы не выплачивать пособия, но и работы нет. Людей отправляют в отпуск без содержания.
Главный инженер Владимир Щербаков рассказал журналистам, что в такой ситуации рассчитались уже половина сотрудников. Люди не дождались зарплаты.
Дирекция, рассказывая о причинах сложившейся ситуации, пеняет на сетевые магазины, с которыми сорвался крупный контракт. Также обещанная помощь предприятию не оказана.
Фото kkfsweet.ru
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.