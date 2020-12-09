Обсуждение транспортной реформы проходило в ходе заседания рабочей группы, на которой присутствовали руководители предприятий-перевозчиков и общественники. Мероприятие проходило под председательством мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Глава города призвал подходить к вопросам очень взвешено, чтобы в первую очередь руководствоваться интересами пассажиров. Участники совещания обсудили судьбу старых ПАЗиков, сроки действия контрактов, перспективы воронежских троллейбусов, увеличение числа автобусов большого класса и другие вопросы, касающиеся транспортной системы города-миллионника.

Заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров доложил, что в ходе еженедельных внутренних заседаний рабочей группы уже было рассмотрено и проработано несколько ключевых вопросов. Один из них – дальнейшее использование типового контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок. Участники обсудили разработку единого макета размещения информации в транспорте, требования к выпуску и сводному расписанию, возможные сроки действия новых контрактов. Для сохраняемых маршрутов он составит пять лет. Для тех, которые изменяются или вводятся для замены ликвидируемых – один год.

– Один из ключевых моментов, которые мы обсуждали – срок действия контрактов, были разные варианты. Исходя из предложений перевозчиков, в связи с тем, что лизинговые платежи тяжело растянуть, к примеру, на три года, коллегиально было принято решение для всех сохраняемых маршрутов оставить пятилетний цикл. Для замещаемых – рассмотреть возможность на один год, чтобы в дальнейшем, исходя из практики реализации, принимать по ним дополнительные решения и в случае необходимости планомерно вносить корректировки, – объяснил Максим Захаров.

Также было принято решение о сохранении фиксированной суммы штрафа в размере 1 тысячи рублей за невыполнение условий контракта:

– Согласно действующим контрактам, мы можем за каждый факт нарушения выставлять штрафы практически в неограниченном количестве каждый день. В результате, несмотря на небольшой объем каждого взыскания, это может обанкротить любое транспортное предприятие. Мы пришли к мнению, что сумма может остаться прежней, штрафные санкции уже оказывают серьезное влияние на ответственность перевозчиков. В будущем можно будет установить максимальный объем штрафов и сформировать перечень нарушений, по которым чаще всего обращаются горожане и которые требуют особого контроля и наказания. Так перевозчики смогут сконцентрировать свое внимание на основных проблемах транспортного обслуживания и, соответственно, исправить их, – рассказал Максим Захаров.

По поручению главы города был проработан вопрос усиления контроля за подвижным составом – установлен запрет на ввод в базу МБУ «Единый оператор городских пассажирский перевозок» автобусов устаревших модификаций, автобусов за предельными сроками эксплуатации и автобусов без документов, подтверждающих включение в лицензию, в первую очередь это коснулось старых небезопасных ПАЗов. Перевозчики с пониманием отнеслись к этой работе:

– Спасибо, что требования выравниваются. Если еще какое-то время назад кто-то из перевозчиков обновлял подвижной состав, а остальные могли позволить себе этого не делать, то благодаря таким решениям сейчас это невозможно – все играют в прозрачной среде, в равных условиях. Запрет на пополнение автопарка старыми автобусами побуждает закупать новую технику, что позволяет двигать реформу вперед, – отметил исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.

Участники рабочей встречи также обсудили ход обновления подвижного состава, параметры которого будут включены в техзадание к конкурсным процедурам на обслуживание маршрутов. Кстати, за 2020 год приобретено 94 автобуса большого класса – не только для муниципального предприятия и за счет бюджета. На льготных условиях в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 62 больших автобуса куплено для МКП МТК «Воронежпассажиртранс» (они уже работают на линии) и 20 – для ООО ТК «Автолайн+» (они готовятся к отправке в Воронеж). А еще 12 единиц техники большой вместимости воронежскими перевозчиками были приобретены самостоятельно. Обновились и автобусы среднего класса – 46 единиц и малого класса – 60 единиц.

– Мы должны продумать абсолютно всё: необходимо четкое понимание горизонта планирования работы предприятий, условий контракта, графика обновления подвижного состава. Для тех, кто будет заходить по новым контрактам на всю пятилетнюю работу, мы готовы разумно сформировать этот график в правильных пропорциях. Воронежцы ждут на ваших маршрутах новую технику, с другой стороны, требуемые темпы обновления должны быть объективными. Вы должны иметь возможность их выполнить, чтобы четко понимать свои перспективы, будущее маршрутов, которые вы накатали, – подчеркнул Вадим Кстенин. Мэр также напомнил о необходимости детальной проработки новой маршрутной сети.

За прошедший месяц на внутренних заседаниях рабочей группы уже был сформирован подход к маршрутам, которые в проекте, разработанном ФАУ «РосдорНИИ», предлагается ликвидировать. Некоторые из них возможно удастся сохранить – с корректировкой действующей схемы маршрута или выпуска. В дальнейшем по итогам рабочих групп и с учетом заключений комиссии по оценке дорожных условий решения по каждому муниципальному маршруту будут приниматься межведомственной комиссией.

– В случае необходимости рассматривайте какие-то совместные варианты работы на направлениях в зависимости от качества подвижного состава, которым вы обладаете, и маршрутов, которые есть на обслуживании. Объединившись, вы сможете более эффективно выстроить свою работу, – предложил глава города.

Также мэр призвал перевозчиков активнее включиться в реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для приобретения автобусов по льготным условиям и в работу по формированию лотов будущих конкурсных процедур на право обслуживания маршрутов.

– Я надеюсь, что к моменту проведения конкурсных процедур у нас не останется никаких вопросов, и мы будем готовы подойти к ним с правильно сформированными лотами, которые будут сбалансированы и объединят экономически эффективные маршруты с менее эффективными. Сейчас их формирование во многом зависит от вас. Оставить все «как есть» не получится, поэтому продолжайте работать детально с новой маршрутной сетью, формированием лотов по ней, – сказал мэр.

Представитель общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев отметил, что формат рабочей группы эффективен и может быть применен не только в транспортной, но и в других сферах городской жизни. С этим соглашаются и руководители транспортных предприятий:

– Сама идея рабочей группы, на мой взгляд, оправдывает себя полностью. Именно такой открытый диалог с гласным обсуждением всех проблем позволяет обслуживать не интересы одного конкретного перевозчика, а всего города, – поддержал мысль Владимир Георгиевский.

Виталий Иванищев поинтересовался у главы Воронежа дальнейшей судьбой троллейбусного движения в городе.

– Троллейбусное движение будет сохраняться. И как только мы поймем, что набираем необходимое количество автобусов большого класса для реализации транспортной реформы, сразу же перейдем к развитию – к обновлению троллейбусов. Кроме того, сейчас рассматривается возможность в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дать право субъектам РФ тратить денежные средства дорожных фондов на обновление инфраструктуры электротранспорта – речь идет не только о троллейбусах, но и о контактной сети, тяговых подстанциях. Как только такое право будет дано, мы по согласованию с губернатором приступим к обновлению подвижного состава и энергоинфраструктуры, – подытожил Вадим Кстенин.​