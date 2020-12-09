Замерзающую пенсионерку спасли воронежские полицейские
80-летнюю пенсионерку спасли сотрудники ГИБДД в Бутурлиновском районе Воронежской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 2 часа ночи патрульные ДПС заметили на улице 3-го Интернационала райцентра, 26 пожилую женщину, одетую в домашнюю рубашку. В это момент термометр показывал 17 градусов мороза.
Полицейские усадили бабушку в автомобиль. Пожилая женщина была в шоковом состоянии, поэтому кто она и откуда, сказать не смогла.
Опросив жителей соседних домов, патрульные выяснили, что 80-летняя бабушка живет одна.
Женщину доставили домой, напоили горячим чаем и вызвали бригаду медиков. Приехали и родственники бабушки.
Убедившись, что все в порядке, полицейские вернулись на службу.
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