На погоду к окончанию рабочей недели в Воронежской области продолжит влиять сибирский антициклон. Тем не менее мороз немного уменьшится, а небо по-прежнему будет преимущественно безоблачным.

В среду, 9 декабря, в Воронеже будет ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем 6-3 градуса мороза. Ветер восточный 3,4 м/с.

В четверг, 10 декабря, синоптики обещают в областном центре малооблачную бесснежную погоду. Температура ночью до 12 градусов ниже нуля. Днем до 5 градусов мороза. Ветер восточный 3,3 м/с.

В пятницу, 11 декабря, по прогнозам метеорологов, в Воронеже будет с утра пасмурная погода, но днем небо очистится от облаков. Осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 7-9 градусов ниже нуля, днем термометр покажет 5-6 градусов мороза. Ветер восточный 4 м/с.