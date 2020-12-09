В Воронеже в стоящий на светофоре «Ленд Крузер» врезался «Хендэ Солярис»
Два человека пострадали в ДТП, которое случилось в Воронеже 8 декабря.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, авария случилась в 2 часа ночи на улице Солнечная, 65.
35-летний воронежец на машине «Хендэ Солярис» ехал по правому ряду в сторону Московского проспекта по ул. 45-я Стрелковая Дивизия. Там он врезался в стоящий на красный свет автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200».
В результате аварии сам виновник и его 33-летний пассажир были доставлены в больницу.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото pixbay.com
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