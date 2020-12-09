Два человека пострадали в ДТП, которое случилось в Воронеже 8 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, авария случилась в 2 часа ночи на улице Солнечная, 65.

35-летний воронежец на машине «Хендэ Солярис» ехал по правому ряду в сторону Московского проспекта по ул. 45-я Стрелковая Дивизия. Там он врезался в стоящий на красный свет автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200».

В результате аварии сам виновник и его 33-летний пассажир были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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