«Лада Калина» попала под поезд на переезде в Воронежской области
«Лада Калина» угодила под поезд 8 декабря в результате грубого нарушения водителем правил дорожного движения.
Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, инцидент произошел в Лискинском районе на переезде 437 км перегона Родничок – Байчурово в 16.37.
Водитель легкового автомобиля проигнорировал автоматическую сигнализацию и выехал на пути перед приближающимся грузовым составом. Несмотря на то, что машинист поезда экстренно затормозил, избежать столкновения с машиной не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших.
Происшествие не повлияло на график движения поездов, сообщили в ЮВЖД.
Фото pixbay.com
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