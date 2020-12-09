Хищение армейского имущества происходит веками, привлекательность заключается в объемах, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Военные следователи СК России начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Ущерб может превысить 680 миллионов рублей.

Проблема в том, что контролировать этот процесс крайне тяжело, отметил Кирилл Кабанов.

«Росгвардия формировалась из бывших сотрудников внутренних войск и из бывших сотрудников МВД – традиции переходят из одной силовой структуры в другую. Проблема заключается в том, что контролировать этот процесс крайне сложно. Даже в советское время на предприятиях, которые занимались подобными вещами, постоянно присутствовал военный приемщик, офицер. Это не какая-то уникальная история, это отзвуки истории. Главное, что история всплыла, будет уголовное дело и разбирательство. В 90-е годы она бы не всплыла, ее бы банально замяли. То, что схема контроля усиливается, это правда», – сказал Кирилл Кабанов.

По словам эксперта, любое хищение бюджетных средств в оборонке должно приравниваться по ответственности к измене родине – от 10 до 25 лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и амнистию в случае не возмещения ущерба. Тогда люди задумаются, уверен председатель Национального антикоррупционного комитета.