Ко Дню героев Отечества в Воронеже организован онлайн Всероссийский некоммерческий показ молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино». Программа включает в себя картины, посвящённые героическим подвигам участников Великой Отечественной войны — как совсем юного поколения, так и маститых генералов. Фильмы можно посмотреть по ссылке: https://vk.cc/bVJQKg.

Онлайн-кинопоказ проходит в рамках плана работы Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной Палаты Воронежской области. Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино от потомков тех, кто воевал и победил. Это прекрасная возможность для молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому эти трагические события они сегодня наблюдают только на экране.

Участие в мероприятии свободное, регистрации не требуется.

Справка:

Онлайн-показ проводится ВРКПОО «Наша история» в рамках проекта «Культурное волонтёрство 2.0» при поддержке ВРОО «Гражданское собрание «ЛИДЕР». Фонд «Мост поколений» проводит ко Дню героев Отечества всероссийский показ тематических короткометражных фильмов-участников молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино».

Программа ко Дню героев Отечества:

«Генералы. Две судьбы» (документальный, 15’20»)

«Высшая степень отличия. Дети-герои» (анимация, 16’19»)

«Нас было 30 миллионов» (тизер фильма) (документальный, 08’04»)

Общая длительность: 40 минут

«Генералы. Две судьбы» 12+, документальный, 15’20»

Режиссёр: Дмитрий Ершов

Документальный фильм-расследование, посвящённый историям о двух советских генералах, чьи судьбы навсегда изменила Великая Отечественная Война.

«Высшая степень отличия. Дети-герои» 6+, анимация, 16’19»

Режиссура: Центр развития детско-юношеского кино и мультипликации «Анимакино»

Цикл из 5 мультфильмов о подвигах детей, удостоенных почётного звания Героев Советского Союза, созданный их современными сверстниками под руководством профессиональных аниматоров.

«Нас было 30 миллионов», 12+, тизер документальный, 08’04»

Режиссёр: Сергей Тамонов

Короткометражная версия документального фильма «Нас было 30 миллионов», закрытая премьера которого состоится в Санкт-Петербурге 9 декабря 2020 г., а всероссийский прокат ленты стартует к 23 февраля 2021 г. Это киноальманах, рассказывающий из первых уст о боевых путях десятерых участников Великой Отечественной войны. Через что прошли герои в годы военной службы и как сложилась их дальнейшая судьба.