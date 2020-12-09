Кина не будет: Парад Дедов Морозов и развлекательные мероприятия у елки перенесли в Воронеже до лучших времен
Поскольку ситуация в Воронежской области все еще продолжает оставаться напряженной (а если быть точнее — продолжает накаляться), городские власти решили отменить ряд новогодних мероприятий, отложив их до лучших времен. Особенно это касается праздничных новогодних мероприятий, которые как правило проводятся у главной елки города и собирают немалое количество воронежцев.
Так, не будет в этом году так полюбившегося горожанам ежегодного шествия Дедов морозов, а также новогоднего концерта и прочих развлекательных мероприятий, которые были запланированы на начало января. Сама площадь будет открыта к посещению, однако попасть туда можно будет лишь с 10 утра до 10 вечера (в новогоднюю ночь гулять на площади Ленина можно будет до 6 утра)
Напомним, что в этом году году главная площадь Воронежа будет украшена по мотивам сказки «Снежная Королева». Воронежцы смогут сфотографироваться у таких арт-объектов, как Ледяной дворец, Сани снежной королевы и Сказочный город.
Марина Хоружая
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