Торговый центр «Народный», расположенный в Левобережном районе, все же снесут. Споры об этом не утихают уже давно, но собственники до последнего боролись за свое «детище», несмотря на то, что приговор «Народному » был вынесен еще в июле этого года.

Один из арендаторов здания (Ярославское ООО «Восторг 76», которое занимает 2.5 тыс. метров из 13.5 тысяч на ) даже подавали кассацию, однако вчера, арбитражный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

По решению суда, «Народный» все же будет снесен, а после того, как объект ликвидирует, земля станет государственной.

Марина Хоружая