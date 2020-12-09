Границы ряда стран снова могут закрыть для российских туристов. Об этом рассказал президент Российского союза туристов Андрей Игнатьев. Он также отметил, что туристическая индустрия сильно пострадала за последний год и вряд ли в ближайшее время восстановится в полном объеме. По словам главы Союза туристов РФ, рынок потерял 95-95% своих зарубежных клиентов.

Напомним, что из-за пандемии наша страна полностью закрыла с 27 марта регулярное и чартерное международное авиасообщение (авиаперевозчики могли выполнять лишь спецрейсы для возвращения пассажиров домой). С сентября авиасообщение с некоторыми странами стало возобновляться. Однако некоторые страны собираются закрыть границы для россиян как минимум до сентября 2021 года.

Перечень недоступных для жителей нашей страны стран пока не озвучивается, говорится лишь, что это будут популярные у российских туристов направления.

Марина Хоружая