Роспотребнадзор не раз заявлял, что общественный транспорт — самое опасное место. Именно там, при огромном скоплении людей, россияне больше всего рискуют подхватить ковид. Чтобы максимально обезопасить людей от коронавируса в этом «рассаднике заразы», иммунолог Владислав Жемчугов предлагает как можно чаще проветривать салоны.

-Чем выше концентрация патогенных организмов в воздухе, тем больше риск заразиться, — говорит он, напоминая, что закрытые непроветриваемые помещения наиболее опасны в плане заражения. Врач считает, что ношение масок и усиленная вентиляция помогут снизить рост заболеваемости, и предостерегает от выключения кондиционеров в вагонах метро (Жемчугов считает, что их нужно включать на полную мощность) В автобусах и троллейбусах, по мнению специалиста, нужно включать вентиляцию с подогревом и фильтрацией воздуха. Также поможет уменьшить количество патогенов регулярная влажная уборка. Дело в том, что в замкнутых пространствах, люди чаще чихают из-за низкой влажности воздуха, а частицы слюны и мокроты с вирусом легче распыляются в замкнутых пространствах.

Однако китайские ученые имеют на данный счет свое мнение и уверяют, что пользоваться общественным транспортом в пандемию безопаснее, чем жить в квартире, где хотя бы один член семьи болен ковидом.

Иммунолог Мария Польнер напомнила россиянам, что с наступлением холодов коронавирус может стать коварнее, ведь зимой люди реже находятся на свежем воздухе, а чаще посещают замкнутые пространства и пользуются общественным транспортом. Именно в этих теплых местечках можно и подхватить притаившийся коронавирус. Снижение количества солнечного света и выработки витамина D, который влияет на силу иммунитета, тоже не лучшим образом влияет на иммунитет людей.

Марина Хоружая