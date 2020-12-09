В третьем чтении государственной Думой был принят закон о гарантиях бывшим президентам Российской федерации, что в дальнейшем поможет действующему главе государства и его последователям избежать необоснованных преследований несогласных с ним по политическим или идеологическим мотивам. Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, представляющий партию «Единая Россия», это будет своего рода признанием значимости роли главы государства в системе публичной власти.

Также в законе прописано, что экс-президент Российской федерации не должен подвергаться обыскам, допросам или публичным досмотрам. А также не может быть задержан, арестован, привлечен к уголовной или административной ответственности. Жилые и служебные помещения, занимаемые экс-президентом, а также транспорт, телефон, документы, багаж и переписка также будут неприкосновенны.

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова, экс-главе государства предоставляется невиданный иммунитет. В качестве примера парламентарий предложил представить, что теперь, согласно новому закону, экс-президент сможет запросто «красть коньяк в соседнем супермаркете, ездить по дорогам России на скорости 200 км/ч».

Порядок лишения неприкосновенности бывшего главы государства приводится в соответствие с нормами Конституции (процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства).

Марина Хоружая