На две недели была приостановлена вчера деятельность Аннинской средней школы №3 из-за того, что в учебном заведении был обнаружен целый ряд антиковидных нарушений. Когда в школе начались вспышки инфекционных заболеваний, сотрудники Роспотребнадзора нагрянули туда с проверкой и выяснили, что в учебном заведении не соблюдались санитарные правила и гигиенические нормативы.

Как выяснилось, средство дезинфекции применялось в школе без мерной емкости (что не соответствует инструкции), а проба раствора «Жавель Солид» после исследования показала превышение содержания активного хлора более чем в 18 раз. Рядом со школьными умывальниками не работали электросушилки (бумажные полотенца также отсутствовали), а в туалетных комнатах не наблюдалось не только туалетной бумаги, но даже держателей для нее.

Проверяющими был составлен протокол о нарушениях, который санитарные врачи передали в районный суд. Именно он и обязал школу закрыться на 14 суток до устранения нарушений.

Марина Хоружая