Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния подвел итоги за последние 9 месяцев текущего года. Согласно данным ЕГР ЗАГС, записи по первым трем кварталам показали, что в 2020 году смертность опередила рождаемость на 35%

Так, с января по сентября в Воронеже умерло 2 594 человека, при этом родилось новых жителей на 35% меньше.

Также была отмечена и миграционная убыль населения. На 1.01.2020 население постоянных жителей Воронежа составляло 1 млн. 58 тысяч человек. На данный момент область стала на 2 371 человека меньше. Миграционный рост, отмеченный в прошлом году, в этом сменился оттоком мигрантов.

Также по данным Воронежстата, за первые три квартала 2020 года в Воронеже было зарегистрировано 4 862 брака (это на 18,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и 3 357 разводов (их количество как раз увеличилось на 15.5 по сравнению с предыдущим годом)

Марина Хоружая