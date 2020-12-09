55-летнего мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, задержали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, жулик специализировался на продаже поддельных картин.

В частности, он в 2018 году продал знакомому за 390 тысяч рублей три полотна художника Констанина Коровина. Покупатель надеялся в будущем из перепродать.

Но эксперты, к которым обратился мужчина, установили, что картины были поддельными. Тогда обманутый любитель искусства обратился в полицию.

Афериста задержали спустя два года на съемной квартире. Оказалось, что он ранее уже занимался подобными делами, а также долгое время скрывался от правоохранителей.

Теперь за мошенничество в крупном размере ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото pixbay.com