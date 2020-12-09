С уточнением главой Роспотребнадзора Анной Поповой рекомендаций, которых следует придерживаться тем, кто собирается прививаться от коронавируса, желающих вакцинироваться в преддверии Нового года явно поубавится. Как выяснилось, тем кто намерен обезопасить себя от ковида, нельзя употреблять алкогольные напитки на протяжении 56 дней (14 дней до прививки и 42 после первой инъекции), так как алкоголь может пагубно повлиять на процесс формирования иммунитета.

-Прием алкоголя приводит к напряжению системы дезинтоксикации организма, что в свою очередь приведет к снижению общего иммунитета. В период работы иммунной системы организма нужно особенно беречь себя, — заявила Анна Попова.

Марина Хоружая