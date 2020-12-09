В ходе совещания с членами кабинета министров, которое состоялось сегодня, 9 декабря, президент Владимир Путин поинтересовался у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева как обстоят дела в плане самообеспеченности по основным продуктам питания, и предостерег главу ведомства не допустить ситуации, которая складывалась в СССР — когда в Советском Союзе все было, только не всем хватало.

Министр сельского хозяйства успокоил главу государства, отчитавшись, что все показатели были достигнуты.

«При Союзе не хватало, потому что дефицит продуктов был. — отметил Владимир Путин, — А сейчас может не хватать денег на приобретение определенных продуктов в связи с ростом цен». Президент призвал уделить данному вопросу особое внимание, и не допустить того, чтобы россиянам было нечего есть из-за нехватки денег.

Марина Хоружая