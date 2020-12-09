ДТП с маршруткой случилось сегодня в 12 часов неподалеку от перекрестка ул. Беговая и Московский проспект.

Малый автобус «Газель» № 125 въехал в столб, который располагался рядом с обочиной. Пострадавших к счастью нет.

По одной из версий, маршрутку подрезала другая машина, укорачиваясь от которой водитель 125-го повернул вправо.

ГИБДД проводит проверку по данной аварии.

Фото группы «Аварии | ДТП | Воронежа»