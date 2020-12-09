В фонарный столб в Воронеже врезалась маршрутка с пассажирами
ДТП с маршруткой случилось сегодня в 12 часов неподалеку от перекрестка ул. Беговая и Московский проспект.
Малый автобус «Газель» № 125 въехал в столб, который располагался рядом с обочиной. Пострадавших к счастью нет.
По одной из версий, маршрутку подрезала другая машина, укорачиваясь от которой водитель 125-го повернул вправо.
ГИБДД проводит проверку по данной аварии.
Фото группы «Аварии | ДТП | Воронежа»
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