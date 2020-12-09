Воронеж входил в один из проблемных регионов, где люди не могли дозвониться до больниц более, чем по 30 минут. Вместе с нашим городом такие же проблемы наблюдались в Омске, Хабаровске, Новосибирске, в Иркутской области, в Забайкалье, Хакасии, Дагестане и на Алтае. Об этом было доложено главе государства, и после ряда принятых правительством мер, ситуация, наконец, изменилась в лучшую сторону — теперь время дозвона до медучреждений в столице Черноземья и прочих регионов, не превышает двух минут. Об этом доложил сегодня президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

Вице-премьер отметил роль искусственного интеллекта в работе автоматизированной системы дозвона на единую службу 122, которая позволяет принимать звонки, тем самым разгружая регистратуры.

-Работа операторов кол-центров — как раз та самая работа, где искусственный интеллект себя начал проявлять просто отлично. Он может анализировать звонящего и записывать его на прием. Это наши отечественные технологии распознавания речи. Они работают круглосуточно, не устают и повышают уровень качества сервиса, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Было отмечено, что новые технологии будут внедряться по всей стране, сейчас их активно продвигают в столице, а также Московской, Калужской и Тюменской областях.

Напомним, что о появлении единого номера 122, предназначенного для пациентов с коронавирусом (по нему можно вызвать скорую или участкового врача на дом) стало известно еще в конце ноября. Это позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. В дальнейшем по этому же номеру можно будет дистанционно оформить больничный лист, проконсультироваться со специалистом по коронавирусу и заказать доставку рецептурных препаратов.

Марина Хоружая